Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Pkw-Scheibe eingeschlagen
Weilerswist (ots)
Am gestrigen Montag (20. April) parkte ein 46-jähriger Pkw-Fahrer gegen 16.10 Uhr sein Fahrzeug auf einem Wanderparkplatz an der Landstraße 194 bei Weilerswist. Bei der Rückkehr gegen 16.40 Uhr, stellte der Mann fest, dass die Fensterscheibe der Fahrertür eingeschlagen wurde. Zudem wurde seine Geldbörse aus dem Fahrzeug entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.
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