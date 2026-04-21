POL-EU: Pkw-Scheibe eingeschlagen

Euskirchen (ots) - In Euskirchen soll eine Gruppe Jugendlicher einem 14-Jährigen Bargeld geraubt haben. Am Samstagabend (18. April) gegen 20.45 Uhr wurde ein 14-jähriger Jugendlicher aus Euskirchen in der Christian-Schäfer-Straße in Euskirchen von einer vierköpfigen Personengruppe angesprochen und nach Bargeld gefragt. Im weiteren Verlauf griff zunächst ein Jugendlicher aus der Gruppe in die Hosentasche des Geschädigten, konnte jedoch kein Bargeld auffinden. ...

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