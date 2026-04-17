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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Diebstahl, Trunkenheitsfahrt, Unfallflucht

Aalen (ots)

Backnang: Scheibe eingeschlagen

Unbekannte Täter schlugen am Donnerstag, zwischen 08:50 Uhr und 20:20 Uhr in der Maubacher Straße die Heckscheibe eines dort geparkten schwarzen VW Passat ein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Murrhardt: Trunkenheitsfahrt

Ein 41-jähriger Fahrradfahrer fiel am Donnerstag, gegen 18:50 Uhr einer Polizeistreife durch seine unsichere Fahrweise auf. In der Kaiser-Ludwig-Straße wurde er daher angehalten und auf seine Verkehrstüchtigkeit überprüft. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 41-Jährigen einen Wert von über 2 Promille. Der Fahrradfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach: Kennzeichendiebstahl

Unbekannte Täter haben am Donnerstag, zwischen 17:00 Uhr und 20:30 Uhr beide Kennzeichen "WN-TS 510" von einem VW Golf gestohlen. Das Auto war im Zeitraum des Diebstahls auf einem Supermarktparkplatz in der Stuttgarter Straße abgestellt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um telefonische Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Leutenbach: Radfahrer nach Kollision mit Fußgänger geflüchtet

Ein bisher unbekannter Fahrer eines Pedelecs befuhr am Donnerstag gegen 13 Uhr die Winnender Straße und kollidierte hierbei mit einem 39 Jahre alten Fußgänger. Der Fußgänger zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer flüchtete nach dem Unfall. Er soll ca. 18 Jahre alt sein und trug eine Jeans und einen Fahrradhelm. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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