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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vandalismus im Kindergarten

Mechernich (ots)

Am Freitag, den 17. April, kam es zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr in einem Kindergarten an der Stephanusstraße in Mechernich-Lessenich zu einem Vorfall von erheblicher Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter drangen auf das Gelände ein und hinterließen ein Bild der Verwüstung: Auf der Rasenfläche wurden drei Kirschbäume rücksichtslos abgesägt, die abgetrennten Baumteile lagen verstreut im Innenhof. Auch das Gartenhaus blieb nicht verschont. Die Holztür wurde gewaltsam aufgebrochen, zwei Glasscheiben der Tür eingeschlagen. Im Inneren entwendeten oder durchsuchten die Täter diverse Gegenstände und verteilten diese anschließend im gesamten Innenhof. Darüber hinaus wurden mehrere Pflanzen aus ihren Blumenkübeln gerissen und achtlos auf dem Gelände verstreut. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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