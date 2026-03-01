Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Nach Unfall geflüchtet

Lippe (ots)

In der Innenstadt von Blomberg, an der Einmündung Huxwiedestraße - Hohenrenner Weg, kam es am 26.02.2026, gegen 15:40 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 14-jährige Blomberger befuhr hierbei nach eigener Aussage die Straße Hohenrenner Weg in Richtung Schiederstraße. Aus der Huxwiedestraße hätte sich dann ein Pkw genähert und auch zunächst angehalten. Kurz bevor der jugendliche Radfahrer die Stelle passieren konnte, sei der Pkw (schwarzer VW) plötzlich angefahren. Es hätte dann einen leichten Zusammenstoß gegeben. Der Radfahrer sei in der Folge zu Fall gekommen. Die Fahrzeugführerin habe dann kurz das Gespräch gesucht, sei dann aber ohne die Angaben zur Person gemacht zu haben, weitergefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen und die beteiligte Fahrzeugführerin. Sachdienliche Angaben können unter der Rufnummer 05231 609 0 gemacht werden.

