POL-LIP: Lemgo. Unter LKW-Anhänger eingeklemmt - Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall: Zeugen gesucht!

Am frühen Freitagmorgen (27.02.2026) gegen 2.45 Uhr flüchtete ein Autofahrer fußläufig, nachdem er mit seinem Wagen einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht hatte. Der Mann war mit seinem Mercedes CLA auf der Grevenmarschstraße in Richtung Am Alten Fluß unterwegs, als er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Er rutschte über den Bordstein, fuhr durch einen Zaun auf ein Firmengelände und dort unter einen parkenden LKW-Anhänger, wo er eingeklemmt zum Stillstand kam. Der Fahrer flüchtete zu Fuß vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Im Nachgang konnte durch die Einsatzkräfte ermittelt werden, dass es sich bei dem Fahrer nach ersten Erkenntnissen um einen 26-Jährigen aus Lemgo gehandelt haben soll. Dieser wurde anschließend in einer Privatwohnung angetroffen. Da es augenscheinlich Anzeichen eines vorherigen Alkoholkonsums gab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen im Verkehrskommissariat dauern an: Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, den Fahrer am Steuer gesehen haben oder denen weitere Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

