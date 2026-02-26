Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Vorstellung polizeiliche Kriminalstatistik 2025 - Einladung für Medien.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe lädt interessierte Medienvertretende zum Pressegespräch am Montag (02.03.2026) in das Polizeidienstgebäude in der Bielefelder Straße 90 (Raum 311) ein. Behördenleiter Meinolf Haase stellt gemeinsam mit Alexander Fenske, Abteilungsleiter Polizei und Peter Hentschel, Direktionsleiter Kriminalität um 12:30 Uhr den Jahresbericht 2025 zur Kriminalitätsentwicklung im Kreis Lippe vor.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle (Telefon: 05231 5050 oder E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de), falls eine Teilnahme geplant ist.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell