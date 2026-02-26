PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Vorstellung polizeiliche Kriminalstatistik 2025 - Einladung für Medien.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe lädt interessierte Medienvertretende zum Pressegespräch am Montag (02.03.2026) in das Polizeidienstgebäude in der Bielefelder Straße 90 (Raum 311) ein. Behördenleiter Meinolf Haase stellt gemeinsam mit Alexander Fenske, Abteilungsleiter Polizei und Peter Hentschel, Direktionsleiter Kriminalität um 12:30 Uhr den Jahresbericht 2025 zur Kriminalitätsentwicklung im Kreis Lippe vor.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle (Telefon: 05231 5050 oder E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de), falls eine Teilnahme geplant ist.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 26.02.2026 – 11:42

    POL-LIP: Barntrup. Gold an Telefonbetrüger übergeben: Falscher Polizist fordert Kaution.

    Lippe (ots) - Im Glauben, ihren Sohn aus dem Gefängnis "freizukaufen", übergab eine Frau aus Barntrup am Mittwochabend (25.02.2026) Gold an Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Frau erhielt einen Anruf von einem falschen Polizisten, der angab, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine andere Person gestorben sei. Er wäre nun im ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:40

    POL-LIP: Lemgo-Kirchheide. Einbrecher machen Beute.

    Lippe (ots) - Ein Einfamilienhaus im Langenstückerweg war zwischen Sonntag und Mittwoch (22. - 25.02.2026) das Ziel von Einbrechern. Sie öffneten augenscheinlich gewaltsam eine Terrassentür, um sich Zutritt zu verschaffen. Zu ihrem Diebesgut zählen nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden ihre Hinweise bitte ...

    mehr
