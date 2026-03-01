POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Verwüstung und Diebstähle auf dem Friedhof
Lippe (ots)
Zwischen dem 24.02.2026 und dem 26.02.2026 kam es auf dem Zentralfriedhof im Schlehdornweg zu einer Vielzahl von Straftaten. Neben Diebstählen und Sachbeschädigungen, ist auch von einer Störung der Totenruhe auszugehen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten dabei unter anderem eine metallene Grableuchte. Wer im vorgenannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Lippe unter 05231 -609 0.
