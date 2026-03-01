PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Verwüstung und Diebstähle auf dem Friedhof

Lippe (ots)

Zwischen dem 24.02.2026 und dem 26.02.2026 kam es auf dem Zentralfriedhof im Schlehdornweg zu einer Vielzahl von Straftaten. Neben Diebstählen und Sachbeschädigungen, ist auch von einer Störung der Totenruhe auszugehen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten dabei unter anderem eine metallene Grableuchte. Wer im vorgenannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Lippe unter 05231 -609 0.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 09:07

    POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Kasse im Supermarkt aufgebrochen.

    Lippe (ots) - Am Donnerstagabend (26.02.2026) gegen 18.45 Uhr nutzten Diebe die Gelegenheit, als sich kurzzeitig kein Kassierer im Kassenbereich des ALDI-Supermarktes in der Straße Fassensteg befand. Die bislang Unbekannten hebelten die Kasse auf und entwendeten Bargeld. Erst kurz darauf wurde der Diebstahl bemerkt. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen: Wer Hinweise zum schweren Diebstahl geben kann, meldet sich bitte ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 09:07

    POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Einbruch in Waschanlage.

    Lippe (ots) - In der Gewerbestraße sind bislang Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (25./26.02.2026) in eine Waschanlage eingebrochen. Über ein Fenster verschafften sie sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde mindestens eine Kasse entwendet, die jedoch kein Geld enthielt. Zeugen, denen im Bereich der Waschanlage verdächtige Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren