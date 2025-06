POL-NOM: Pkw überschlagen - Frau leicht verletzt

Uslar (ots) - Uslar, (go), Gut Reitliehausen, Montag, der 02.06.2025, 00:45 Uhr. Eine 21- jährige PKW Fahrerin aus Uslar kam mit ihrem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie wurde dabei leicht verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

