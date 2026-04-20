Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bilanz der europaweiten Roadpol-Speed-Kontrollwoche

Kreis Euskirchen (ots)

Im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche "Roadpol-Speed" hat die Polizei im Kreis Euskirchen im Zeitraum vom 13. bis 19. April verstärkt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt wurden dabei 707 Verkehrsverstöße festgestellt. Davon entfielen 696 Verstöße auf Pkw-Fahrer und elf Verstöße auf Kradfahrer. Besonders gravierende Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden in zwei Fällen festgestellt: In einer 30 km/h-Zone wurde ein Pkw mit 113 km/h gemessen. In einer 70 km/h-Zone wurde ein weiterer Pkw-Fahrer mit 140 km/h erfasst. Auch im Bereich der Kradfahrer wurde eine erhebliche Überschreitung festgestellt. Ein Kradfahrer wurde in einem 70 km/h-Bereich mit 140 km/h gemessen. Insgesamt wurden in drei Fällen Führerscheine sichergestellt bzw. entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Die Polizei Euskirchen weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass insbesondere die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeiten sowie erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr unerlässlich sind. Überhöhte Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Die Kontrollen werden auch künftig fortgeführt.

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