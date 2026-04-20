Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte fluten Keller und stehlen Kabel aus Rohbau

Euskirchen (ots)

Unbekannte verschafften sich am Donnerstagabend (16.04.2026) gegen 20.30 Uhr über eine Garagentür Zugang zu einem Rohbau in der Vivaldistraße in Euskirchen. In der Garage entwendeten die Unbekannten zunächst etwa 30 bis 40 Kilogramm Altkabel sowie mehrere Metallrohre. Anschließend gelangten sie über eine in der Garage befindliche Kellertreppe in den Keller des Gebäudes. Dort knickten die Unbekannten ein Wasserrohr gezielt ab und öffneten den Wasserabsperrhahn, sodass der gesamte Keller geflutet wurde. Im weiteren Verlauf begaben sich die Unbekannten in das Erdgeschoss des Rohbaus und entwendeten dort drei Kabelrollen mit jeweils 100 Metern Kabel. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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