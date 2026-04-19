Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kradfahrer

Euskirchen (ots)

Am heutigen Sonntag, den 19.04.2026, kam es gegen 15.45 Uhr auf der Landstraße 194 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Kradfahrer aus dem benachbarten Rhein-Erft-Kreis tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Kradfahrer die L194 aus Richtung Bad Münstereifel kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. Auf Höhe der Kreuzung zur Roitzheimer Straße kam ihm ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen entgegen. Dieser wendete nach Zeugenaussagen kurz vor der Kreuzung über eine Sperrfläche.

In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Krad und dem Pkw, wodurch der Kradfahrer zu Fall kam. Der 27-Jährige verstarb in Folge der Schwere seiner Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Euskirchen sicherte die Spuren am Unfallort.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und zum Unfallhergang aufgenommen.

Die L194 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme bis 20 Uhr gesperrt.

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