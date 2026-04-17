Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Einbruch in Schule
Euskirchen (ots)
In der Nacht von Dienstag (14. April), 18 Uhr, auf Mittwoch (15. April), 7.20 Uhr, drangen Unbekannte in ein Schulgebäude in der Straße "Im Auel" in Euskirchen ein. Hierbei wurden durch die Unbekannten mehrere Schränke und Türen von Klassenzimmern aufgebrochen.
Aus dem Gebäude wurde eine Sporttasche von einer Lehrkraft entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.
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