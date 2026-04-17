Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Radfahrer stürzt im Kreisverkehr
Euskirchen (ots)
Ein 57-jähriger Fahrradfahrer aus Bad Münstereifel befuhr am gestrigen Donnerstag (16. April) gegen 8 Uhr den Kreisverkehr der Münstereifeler Straße/Thomas-Eßer-Straße von der Münstereifeler Straße kommend in Richtung der Carl-Schurz-Straße.
Zur gleichen Zeit befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen die Thomas-Eßer-Straße in Fahrtrichtung der Boenerstraße.
Der 24-Jährige übersah den bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer.
Nach eigenen Angaben versuchte der 57-Jährige die Kollision zu verhindern und leitete eine Gefahrenbremsung ein.
Hierbei stürzte der 57-Jährige vom Fahrrad und verletzte sich.
Es kam zu keiner Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad.
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