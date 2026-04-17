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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer stürzt im Kreisverkehr

Euskirchen (ots)

Ein 57-jähriger Fahrradfahrer aus Bad Münstereifel befuhr am gestrigen Donnerstag (16. April) gegen 8 Uhr den Kreisverkehr der Münstereifeler Straße/Thomas-Eßer-Straße von der Münstereifeler Straße kommend in Richtung der Carl-Schurz-Straße.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen die Thomas-Eßer-Straße in Fahrtrichtung der Boenerstraße.

Der 24-Jährige übersah den bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer.

Nach eigenen Angaben versuchte der 57-Jährige die Kollision zu verhindern und leitete eine Gefahrenbremsung ein.

Hierbei stürzte der 57-Jährige vom Fahrrad und verletzte sich.

Es kam zu keiner Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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