Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen
Mechernich (ots)
Am gestrigen Mittwoch (15. April) kam es um 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 61 bei Mechernich-Katzvey.
Eine 28-jährige Kradfahrerin aus Euskirchen befuhr die Landstraße 61 von Mechernich kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Satzvey. Ausgangs einer Linkskurve kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Kradfahrerin kam in einem angrenzenden Graben zum Stillstand.
Die Frau verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.
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