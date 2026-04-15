Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision im Kreisverkehr

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (14. April) kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Münstereifeler Straße in Euskirchen.

Eine 58-jährige Mechernicherin befuhr mit ihrem Pkw den Kreisverkehr und übersah hierbei einen vorfahrtberechtigten Fahrradfahrer (45), der sich bereits im Kreisel befand.

Es kam zur Kollision.

Der Fahrradfahrer aus Euskirchen wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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