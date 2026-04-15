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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Randalierer auf Hausdach

Euskirchen (ots)

Heute (15. April) meldete sich gegen 10 Uhr eine Zeugin bei der Polizei und gab an, dass ein Mann über ihr Auto läuft und sich nun auf dem Pkw-Dach befindet.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte konnte der mittlerweile nackte Mann, tanzend auf dem Dach eines Einfamilienhauses im Keltenring angetroffen werden.

Der Mann konnte mit Hilfe der hinzugerufenen Feuerwehr vom Dach des Hauses geholt und abschließend gesichert werden.

Zuvor hatte er Werkzeug auf einer naheliegenden Baustelle entwendet und zwei Mitarbeiter geschlagen, die ihn daran hindern wollten. Eine Überprüfung der Person ergab, dass der 29-Jährige erst zwei Stunden vorher aus der JVA entlassen wurde.

Beschädigt wurde ebenfalls der Pkw auf dem der Mann herumlief sowie das Vordach des Einfamilienhauses.

Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Er verblieb dienstfähig.

Der 29-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht und es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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