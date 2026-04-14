Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Stark alkoholisierte Pkw-Fahrerin im Pkw angetroffen

Mechernich-Kommern (ots)

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes meldete, dass er auf einem Parkplatz an der Kölner Straße in Mechernich-Kommern eine offenbar stark alkoholisierte Frau in einem Fahrzeug angetroffen habe. Am Montag, den 13. April, um 18.44 Uhr, trafen Polizeibeamte die Frau auf dem Supermarkt im Pkw an. Sie wirkte stark in ihrer Koordination eingeschränkt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,1 Promille. Auf der Polizeiwache wurde eine Blutprobe entnommen. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Im Anschluss wurde die Frau zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ermittlungen ergaben, dass sie zuvor auf den Parkplatz aufgefahren ist.

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