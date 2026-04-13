Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ölspur verursacht Verkehrsunfall - Kradfahrer verletzt

Blankenheim (ots)

Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Grevenbroich ist am Samstag (11. April) bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 258 verletzt worden.

Der Mann befuhr gegen 12.20 Uhr die Bundesstraße aus Fahrtrichtung Blankenheim kommend in Richtung Blankenheim-Ahrdorf. In einer scharfen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte.

Nach ersten Erkenntnissen war eine etwa 30 cm breite Ölspur, die sich mittig auf dem Fahrstreifen befand, ursächlich für den Unfall. Der Verursacher der Ölspur konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Der Fahrer rutschte gemeinsam mit seinem Motorrad über den linken Fahrstreifen und kam schließlich in der angrenzenden Grünfläche zum Stillstand.

Er wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ölspur wurde durch eine spezialisierte Fachfirma für Ölspurbeseitigung abgestreut und anschließend beseitigt.

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