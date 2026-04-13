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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Bad Münstereifel

Bad Münstereifel (ots)

Im Rahmen gezielter Verkehrskontrollen hat die Polizei Euskirchen im Stadtgebiet Bad Münstereifel am vergangenen Wochenende Geschwindigkeitsmessungen sowie technische Überprüfungen von Fahrzeugen durchgeführt.

Während der Maßnahmen fiel ein Transporter auf, dessen Fahrer sich der Kontrolle entzog. Unmittelbar vor dem Anhalten verriegelte der Fahrzeugführer - in Begleitung eines Kindes auf dem Beifahrersitz - die Türen, wendete sein Fahrzeug und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Dabei überholte er mehrere Fahrzeuge trotz bestehenden Überholverbots. Eine sofort eingeleitete Nacheile verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers dauern derzeit an.

An einer weiteren Kontrollstelle wurde ein in Bulgarien zugelassener Pkw aufgrund eines geringfügigen Geschwindigkeitsverstoßes angehalten. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Einsatzkräfte erhebliche technische Mängel fest. Unter anderem waren der Katalysator sowie der Endschalldämpfer ausgebaut worden. Teile der Abgasanlage führten durch den Kofferraum sowie die Reserveradmulde, wo zudem unter anderem Glasreiniger und Frostschutzmittel gelagert wurden. Es bestand eine erhebliche Brand- sowie Gesundheitsgefahr durch mögliche Undichtigkeiten.

Auch im Motorraum wurden gravierende Mängel festgestellt. Mehrere Kabel wiesen große Querschnitte auf und waren teilweise unzureichend isoliert, wodurch ein Kurzschluss mit hoher Brandgefahr jederzeit möglich gewesen wäre. Darüber hinaus war die Abgasrückführung bewusst verschlossen worden, und ein undichter Turbolader führte zum Austritt von Öl auf stark erhitzte Bauteile. Insgesamt stellte das Fahrzeug eine erhebliche Gefährdung für den Straßenverkehr dar.

Die Kennzeichen sowie die Zulassungsunterlagen wurden sichergestellt und an die zuständige Zulassungsstelle übermittelt. Der Betrieb des Fahrzeugs wurde untersagt. Der verantwortliche Fahrer zeigte sich einsichtig und gab an, die festgestellten Mängel beheben zu lassen. Bis dahin darf der Pkw ausschließlich auf einem Anhänger transportiert werden.

Im Bereich mit zulässigen 70 km/h wurden als Spitzenwerte ein Motorrad mit 126 km/h sowie ein Pkw mit 118 km/h gemessen. Die Fahrzeugführer erwartet neben einem Bußgeld auch Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Insgesamt wurden im Verlauf der Kontrollen 73 Fahrzeuge aufgrund von Geschwindigkeitsverstößen erfasst.

Die Polizei Euskirchen weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass sowohl überhöhte Geschwindigkeit als auch technische Mängel an Fahrzeugen erhebliche Gefahren für alle Verkehrsteilnehmer darstellen. Solche Verkehrskontrollen werden auch künftig - insbesondere an Wochenenden - fortgesetzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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