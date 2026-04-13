Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Dahlem (ots)

Am Sonntag (12. April) befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Rheinland-Pfalz in den frühen Morgenstunden (1 Uhr) die Bundesstraße 421 von Stadtkyll (Rheinland-Pfalz) kommend und bog an der dortigen Anschlussstelle nach rechts auf die Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Blankenheim ab. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 19-Jähriger aus Dahlem.

Nach eigenen Angaben befand sich in einer langgezogenen Linkskurve ein Wildtier auf der Fahrbahn. Der 31-Jährige versuchte dem Tier auszuweichen und kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Erdwall und kam zum Stillstand.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Pkw-Fahrer ein deutlicher Atemalkohol festgestellt.

Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Im Krankenhaus wurde dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses aufgenommen.

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