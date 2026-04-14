Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sicher in die Fahrradsaison 2026 starten

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Kreis Euskirchen (ots)

Mit den steigenden Temperaturen entdecken immer mehr Menschen das Fahrrad wieder als alltägliches Verkehrsmittel oder zur Freizeitgestaltung. Auch wirtschaftliche Faktoren wie gestiegene Kraftstoffpreise tragen dazu bei, dass das Rad zunehmend genutzt wird. Mit der wachsenden Zahl an Radfahrenden steigt jedoch auch das Unfallrisiko. Im Kreis Euskirchen wurden im vergangenen Jahr 168 Verkehrsunfälle registriert, an denen Fahrradfahrer (126) und Pedelec-Fahrer (42) beteiligt waren. In den meisten Fällen wurden die Beteiligten mindestens leicht verletzt, nicht selten kam es auch zu schweren Verletzungen, insbesondere im Kopfbereich. Um sicher durch die neue Fahrradsaison zu kommen, gibt die Verkehrsunfallprävention folgende Hinweise: Tragen Sie stets einen Helm. Dieser kann das Risiko schwerer Kopfverletzungen deutlich reduzieren. Ein Austausch wird nach drei bis fünf Jahren empfohlen - insbesondere dann, wenn der Helm beschädigt ist, nicht mehr richtig sitzt oder nach einem Sturz beansprucht wurde. Sorgen Sie für gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Helle Kleidung sowie reflektierende Elemente erhöhen die Erkennbarkeit erheblich. Während helle Kleidung bei etwa 40 Metern sichtbar ist, kann reflektierende Kleidung die Sichtbarkeit auf bis zu 150 Meter steigern. Besondere Vorsicht gilt im Bereich von Kreuzungen und an Fahrzeugen mit eingeschränkter Sicht, wie Lkw oder Bussen. Der sogenannte "tote Winkel" führt immer wieder zu schweren Unfällen. Halten Sie daher ausreichend Abstand und vermeiden Sie das Fahren im direkten Sichtschatten. Nutzen Sie vorhandene Radwege, sofern diese sicher befahrbar sind. Ist dies nicht der Fall, fahren Sie auf der Fahrbahn möglichst weit rechts. Für die übrigen Verkehrsteilnehmer gilt: Halten Sie beim Überholen von Radfahrenden ausreichend Abstand - innerorts mindestens 1,5 Meter, außerorts mindestens zwei Meter.

Für alle, die ihre Sicherheit im Umgang mit dem Pedelec verbessern möchten, bietet die Verkehrsunfallprävention der Polizei Euskirchen gemeinsam mit dem Kreissportbund Euskirchen ein Fahrsicherheitstraining an. Interessierte können sich hierfür unter folgendem Link anmelden:

https://www.sportbildungswerk-nrw.de/euskirchen/angebote/sportkurse/outdoor/tagestouren/radfahren

Die Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Euskirchen wünscht allen einen sicheren Start in die Fahrradsaison 2026 und allzeit gute Fahrt.

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