Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Erfurter Kindertagesstätte

Erfurt (ots)

Auf eine Kindertagesstätte hatten es Einbrecher in den vergangenen Tagen in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch beschädigten die Täter ein Fenster der Einrichtung in der Brühlervorstadt und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie ein Büro und entwendeten eine Musikbox im Wert von etwa 400 Euro sowie einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich. Der bei dem Einbruch verursachte Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren der Täter und nahm Ermittlungen zum besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell