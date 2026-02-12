PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Erfurter Kindertagesstätte

Erfurt (ots)

Auf eine Kindertagesstätte hatten es Einbrecher in den vergangenen Tagen in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch beschädigten die Täter ein Fenster der Einrichtung in der Brühlervorstadt und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie ein Büro und entwendeten eine Musikbox im Wert von etwa 400 Euro sowie einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich. Der bei dem Einbruch verursachte Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren der Täter und nahm Ermittlungen zum besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 01:16

    LPI-EF: Vermisster aufgefunden

    Erfurt (ots) - Der seit dem 09.02.2026 vermisste 20-jährige wurde wieder aufgefunden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für alle Hinweise. (NB) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Süd Telefon: 0361 5743-23100 E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 07:00

    LPI-EF: Schulfassade mit Graffiti besprüht

    Erfurt (ots) - Im Verlauf des vergangenen Wochenendes brachten Unbekannte ein großflächiges Graffiti an der Außenfassade einer Schule in der Scharnhorststraße in Erfurt an. Mit goldener Sprühfarbe wurde ein etwa 30 x 250 cm großer Schriftzug auf die Gebäudewand aufgetragen. Inwieweit dem Graffiti eine politische Motivation zugrunde liegt, ist derzeit u. a. Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren