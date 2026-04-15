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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Besuch in der Therme hat Folgen

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (14. April) wurde die Polizei um 20 Uhr zu einem Einsatz in der Therme in Euskirchen gerufen.

Ein 26-jähriger Bergheimer wurde von einer Mitarbeiterin beim Geschlechtsverkehr im Umkleidebereich erwischt. Die Mitarbeiterin forderte den jungen Mann und seine Begleitung auf, die Umkleide zu verlassen und den Kassenbereich aufzusuchen.

Im weiteren Verlauf zeigte sich der Bergheimer zunehmend unkooperativ und verhielt sich aggressiv gegenüber dem Personal. Er beleidigte und schubste eine Mitarbeiterin.

Anschließend entfernte er sich mit seiner 25-jährigen Begleitung in einem Pkw von der Örtlichkeit.

Der Mann konnte auf der Landstraße kurz vor dem Ortseingang Wüschheim angetroffen und kontrolliert werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis.

Zur Eigensicherung wurde der 26-Jährige durchsucht. Hierbei konnte ein Messer, dass dem Führungsverbot unterliegt, aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 26-Jährige wurde zwecks Blutprobenentnahme der Polizeiwache Euskirchen zugeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

In der Zwischenzeit begab sich die 25-jährige Begleiterin aus Kerpen zurück zur Therme, um die offene Rechnung zu begleichen.

Es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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