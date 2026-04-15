Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alleinunfall nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Zülpich-Eppenich (ots)

Gestern (14. April) kam es in der Heimbacher Straße in Zülpich-Eppenich zu einem Verkehrsunfall.

Ein 72-jähriger Mann aus Zülpich befuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Pedelec die Heimbacher Straße in aufsteigender Fahrtrichtung. Kinder hatten zuvor in der Mitte der Fahrbahn eine Fahrradrampe aufgestellt, um über diese drüber zu fahren.

Da der Senior kurzzeitig abgelenkt war, übersah er die Rampe, verlor beim drüber fahren das Gleichgewicht und stürzte.

Der Zülpicher wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell