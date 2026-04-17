Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Mit Quad überschlagen
Euskichen (ots)
Eine Probefahrt mit einem Quad endete anders als erwartet.
Ein 27-Jähriger aus dem Kreis Mettmann befuhr am Donnerstag (16. April) im Rahmen einer Probefahrt mit einem Quad gegen 14.50 Uhr die Rudolf-Diesel-Straße in Euskirchen. Im Zuge eines Beschleunigungsvorgangs, kam das Fahrzeug ins Schleudern, touchierte einen linksseitig geparkten Pkw und kam in Folge rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und schleuderte in einen angrenzenden Zaun. Dort kam das Fahrzeug zum Stillstand.
Der 27-Jährige wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.
Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam.
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