Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Kiosk

Euskirchen (ots)

In der Nacht vom 17. auf den 18.04.2026 brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk im Veybach-Center ein.

Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu einem leerstehenden Ladenlokal, das direkt an den Kiosk angrenzte. Von dort aus drangen sie durch die Wand in den Kiosk ein und entwendeten verschiedene Waren sowie Bargeld.

Die Ermittlungen zu dem Einbruch dauern derzeit an.

Die Polizei Euskirchen bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02251-7990 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell