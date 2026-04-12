Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Verkehrsunfall mit Leichtverletzten +++ Doppelte Unfallflucht in Achim +++ Brand auf Schulgelände +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++

Landkreise Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Verkehrsunfall mit Leichtverletzten +++ Doppelte Unfallflucht in Achim +++ Brand auf Schulgelände +++

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Achim. Eine 80-jährige Frau aus Achim befuhr mit ihrem Pkw die Industriestraße in Richtung der K6. Als sie an der Kreuzung zum Finienweg nach links abbiegen wollte, übersah sie einen VW Touran, der ihr entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl die 80-jährige Achimerin als auch die 54-jährige Fahrerin des VW Touran wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird laut Polizeiangaben auf ca. 25.000EUR geschätzt.

Doppelte Unfallflucht in Achim

Achim. Gleich zweimal kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall, nach dem sich die Verursacher anschließend jeweils unerlaubt vom Unfallort entfernten. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, dass auf dem Parkplatz des Achimer Hallenbades gegen 20:30 Uhr, innerhalb von fünf Minuten, zwei Pkw gegen ein und denselben Pkw fuhren und es dadurch zu Schäden am Pkw kam. Beide Verursacher fuhren nach ihren jeweiligen Unfällen davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Brand auf Schulgelände

Verden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden offene Flammen auf dem Schulgelände in der Jahnstraße gemeldet. Vor Ort stellten Polizei und Feuerwehr fest, dass mehrere Mülltonnen brannten. Durch die Flammen wurde der nebenstehende Fahrradunterstand beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, eine vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. In der unmittelbaren Umgebung kam es in der Nacht zu diversen Fällen von Vandalismus sowie Knallgeräuschen. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Verursacher geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 zu melden.

Landkreis Osterholz

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich der Auffahrt zur Bundesstraße 74 in Buschhausen zu einem Verkehrsunfall, als ein 29-jähriger Pkw-Fahrer von der Fahrbahn abkam. Der Mann entfernte sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle, konnte jedoch später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hier wurde festgestellt, dass der Mann erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Bei dem 29-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Zudem darf er bis auf Weiteres keine Kraftfahrzeuge mehr führen. Der entstandene Sachschaden kann zurzeit noch nicht beziffert werden.

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