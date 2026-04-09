Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Eine Verletzte bei Auffahrunfall++Schwerer Verkehrsunfall auf der K8+

Landkreis Osterholz (ots)

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+Eine Verletzte bei Auffahrunfall+ Vollersode. Am Mittwochnachmittag kam es auf der Wallhöfener Straße zu einem Auffahrunfall mit zwei Pkw. Eine 38-jährige Fiat-Fahrerin musste mit ihrem Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin der nachfolgende 43-jährige VW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und auf den Fiat auffuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 13.000 Euro.

+Schwerer Verkehrsunfall auf der K8+ Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall auf der K8 am Mittwochabend wurde ein 61-jähriger Fahrer lebensbedrohlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann auf der K8 in Richtung Lilienthal unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum, überschlug sich mehrfach und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Liegen.

Gegen 21 Uhr bemerkte eine vorbeikommende Besatzung eines Notarztfahrzeugs den verunfallten Seat in der Straße Mittelbauer. Die hinzugerufene Feuerwehr musste das Dach abschneiden, um den Mann aus dem Fahrzeug zu befreien. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme und Spurensicherung war die K8 bis etwa 02.40 Uhr voll gesperrt. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 30.000 Euro.

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