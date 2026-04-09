Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Abfallhof++Mehrere Einbrüche in der Innenstadt++Einbruch auf Firmengelände-Zwei Beschuldigte vorläufig festgenommen++Kleintransporter fährt auf Sattelzug++Unfall unter Alkoholeinfluss+

Landkreis Verden (ots)

+Einbruch in Abfallhof+ Langwedel. Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Mittwoch Zutritt zu den Büroräumen und angrenzenden Containern eines Abfallhofes in der Birkenallee verschafft. Dazu hebelten sie zunächst den Rollladen sowie das dahinterliegende Fenster auf. Anschließend gingen sie mehrere angrenzende Container an und durchsuchten diese. Ob und was entwendet wurde, steht derzeit nicht fest. Hinweise zu der Tat oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 mitgeteilt werden.

+Mehrere Einbrüche in der Innenstadt+ Verden. In der Nacht zu Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in mehrere Räumlichkeiten in der Innenstadt ein. In der Großen Straße verschafften sie sich Zugang zu einem Textilgeschäft und einem Restaurant. In der Straße Hinter der Mauer brachen sie in die Büros einer Kirchengemeinde und eines Sozialverbandes ein. Bei mindestens zwei der Taten erlangten die Täter Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

+Einbruch auf Firmengelände - Zwei Beschuldigte vorläufig festgenommen+ Thedinghausen. In der Nacht zu Donnerstag gegen 01.20 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über einen möglichen Einbruch durch mehrere Personen auf einem Firmengelände in der Einsteinstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten zunächst keine Personen festgestellt werden.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurden auf einem weiteren Firmengelände in der Einsteinstraße vier verdächtige Personen gesehen, die daraufhin zu Fuß flüchteten. Ein 28-jähriger Tatverdächtiger konnte von den eingesetzten Beamten verfolgt und gestellt werden. Dabei verletzte sich der Mann leicht und wurde anschließend vom Rettungsdienst behandelt.

Zur Unterstützung der Fahndung kamen zusätzliche Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Hierbei konnte ein weiterer Tatverdächtiger, ein 19-jähriger Mann, auf einem angrenzenden Gelände festgestellt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Zwei weitere Personen sind weiterhin flüchtig. Ob bei dem Einbruch tatsächlich Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

+Kleintransporter fährt auf Sattelzug+ Oyten/A1. Auf der A1 in Fahrtrichtung Münster zwischen der Anschlussstelle Oyten und dem Bremer Kreuz kam es am Mittwochmorgen gegen 07.40 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Sattelzug. Der 34-jährige Fahrer des Transporters bemerkte das Stauende zu spät und fuhr gegen den Sattelzug eines 40-jährigen Fahrers. Der 34-Jährige verletzte sich dabei leicht.

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung des nicht mehr fahrbereiten Transporters musste der rechte Fahrstreifen bis in den Vormittag hinein gesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 22.000 Euro.

+Unfall unter Alkoholeinfluss+ Verden. Ein 72-jähriger Audi-Fahrer war am Mittwochmittag auf der Straße Osterkrug stadtauswärts in Richtung der Anschlussstelle Verden-Ost unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge hielt er zunächst verkehrsbedingt an. Da er anschließend nicht wieder anfuhr, fuhren weitere Verkehrsteilnehmende an dem Fahrzeug vorbei. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Audi plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kollidierte danach mit zwei weiteren Fahrzeugen, einem Audi einer 42-Jährigen und einem Nissan einer 76-Jährigen.

Bei der Unfallaufnahme entstand der Verdacht, dass der 72-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,62 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

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