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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Diebstahl von Brieftauben+

Landkreis Verden (ots)

Verden. Innerhalb kurzer Zeit wurden im Verdener Stadtbereich aus zwei Taubenhäusern mehrere Tiere entwendet. In der Nacht vom 21. auf den 22. März stahlen bislang unbekannte Täter knapp 20 Brieftauben aus einem Taubenschlag in der Borsteler Dorfstraße. In der Nacht vom 24. auf den 25. März wurde zudem im Bereich Meldauer Berg ein weiterer Taubenverschlag auf einem rückwärtigen Grundstück angegangen und ebenfalls mehrere Brieftauben gestohlen.

Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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