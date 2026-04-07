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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Personalwechsel beim Polizeikommissariat Achim - Tanja Weber übernimmt die Leitung des Kommissariats von Antje Golenia+

POL-VER: +Personalwechsel beim Polizeikommissariat Achim - Tanja Weber übernimmt die Leitung des Kommissariats von Antje Golenia+
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Landkreis Verden (ots)

Achim. Polizeihauptkommissarin Tanja Weber wurde am 01. April 2026 im kleinen Rahmen in ihr neues Amt als Leiterin des Polizeikommissariats Achim eingeführt. Die 47-Jährige übernimmt bis zum 31.12.2026 den Posten von Polizeioberrätin Antje Golenia, die für ein Zukunftsprojekt nach Hannover wechselt.

Tanja Weber trat im Jahr 2000 in den Dienst der niedersächsischen Polizei ein. Nach dem dreijährigen Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen sammelte sie erste Erfahrungen bei der Bereitschaftspolizei Osnabrück, bevor sie in den Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Weyhe wechselte. Über viele Jahre war sie dort in unterschiedlichen Bereichen tätig - vom Streifendienst über den Ermittlungsdienst bis hin zur Verwendung an einer Polizeistation. 2018 übernahm sie im Polizeikommissariat Syke ihre erste Führungsaufgabe als Dienstschichtleiterin, bevor sie 2019 die Leitung der Polizeistation Stuhr antrat. Von Mai bis Oktober 2025 war sie zudem als Leiterin des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Weyhe eingesetzt.

"Für mich ist es die erste dienstliche Verwendung in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz - gerade deshalb freue ich mich umso mehr auf die die neue Aufgabe. Mit dem Polizeikommissariat Achim habe ich im Vergleich zur Polizeistation Stuhr einen deutlich größeren Verantwortungsbereich. Es bereitet mir große Freude, gemeinsam mit Menschen zusammenzuarbeiten, Erfolge zu teilen und Herausforderungen zu meistern", sagt Tanja Weber.

Inspektionsleiterin Antje Schlichtmann hob die umfangreiche Erfahrung der neuen Kommissariatsleiterin hervor: "Tanja Weber bringt bereits viel Diensterfahrung in Führungsaufgaben aus ihren vorherigen Verwendungen in der Polizeiinspektion Diepholz mit. Das Polizeikommissariat Achim liegt bei ihr in sehr guten Händen."

Das Polizeikommissariat Achim ist für die Stadt Achim sowie die umliegenden Gemeinden, Thedinghausen, Ottersberg und Oyten zuständig.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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