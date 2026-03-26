Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr am Mittwoch weiter stark gefordert: Mehrere Einsätze am Mittwoch

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke war auch am Mittwoch über den gesamten Tag hinweg stark gefordert und musste zu einer Reihe unterschiedlicher Einsätze im Stadtgebiet ausrücken.

Bereits in den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr um 5:51 Uhr zur Ender Talstraße alarmiert. Dort sollte ein Baum umgestürzt sein. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein größerer Ast abgebrochen war und die Fahrbahn blockierte. Dieser wurde zügig entfernt, sodass die Straße wieder freigegeben werden konnte.

Um 10:37 Uhr folgte der nächste Einsatz im Ortsteil Kirchende. Hinter einer Wohnungstür wurde eine hilflose Person vermutet. Da es keine alternative Zugangsmöglichkeit gab, musste die massive Wohnungstür gewaltsam mit einer Türramme geöffnet werden. In der Wohnung wurde die Bewohnerin jedoch nur noch leblos aufgefunden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Nur kurze Zeit später, gegen 11:00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem ähnlichen Einsatz in den Ortsteil Nacken alarmiert. Auch hier wurde eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Tür gemeldet. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, einen schadensfreien Zugang zu schaffen, u.a. über eine tragbare Leiter, wurde die Tür schließlich mit Spezialwerkzeug geöffnet. In der Wohnung konnte jedoch keine Person angetroffen werden. In die Tür wurde durch die Feuerwehr ein neues Schloss eingebaut. Die Lage wurde ebenfalls im Anschluss an die Polizei übergeben.

Um 12:43 Uhr leistete die Feuerwehr Amtshilfe für das Ordnungsamt und die Polizei im Ortsteil Herrentisch. Nach einer behördlichen Zugriffsmaßnahme befand sich eine Katze im Badezimmer in einer Notlage. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich eine Katze unter beziehungsweise hinter einer Badewanne befand und sich nicht selbst befreien konnte. Unter Einsatz von technischem Gerät gelang es den Einsatzkräften, das Tier zu retten.

Am späten Nachmittag, um 17:43 Uhr, wurde die Feuerwehr schließlich in den Ortsteil Nacken alarmiert. Dort unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst beim Transport einer Person. Die Feuerwehr war somit über viele Stunden bei widrigen Wetterbedingungen hinweg im Dauereinsatz. Auch die Aufrüst- und Wartungsarbeiten zum Waldbrand am Dienstag dauern derzeit noch an.

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