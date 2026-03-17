Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Zwei Türöffnungen am Nacken - Feuerwehr zweimal im Einsatz

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke musste am gestrigen Tag zu zwei Einsätzen im Ortsteil Nacken ausrücken.

Um 03:38 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Millöcker Weg alarmiert. In einer Wohnung waren Hilferufe wahrgenommen worden. Dank eines bei einer Nachbarin hinterlegten Schlüssels konnten sich Feuerwehr und Rettungsdienst schnell und ohne gewaltsames Öffnen Zugang zur Wohnung verschaffen. Der Patient befand sich glücklicherweise lediglich in einer Notlage und konnte nach einer Sichtung durch den Rettungsdienst vor Ort verbleiben.

Um 09:40 Uhr folgte ein weiterer Einsatz in der nahegelegenen Ringstraße. Hier war kein Schlüssel verfügbar, sodass die Wohnungstür durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden musste. Nach der Erstversorgung unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst beim Transport des Patienten zum Rettungswagen.

Die Feuerwehr war bei beiden Einsätzen jeweils mit einem Hilfeleistungsfahrzeug im Einsatz. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch die Polizei vor Ort. Die Einsatzdauer betrug jeweils rund 30 Minuten.

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