Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Verdächtiger Gegenstand im Herdecker Bach - Einsatz für Polizei und Kampfmittelräumdienst um Gebäude der Feuerwache

Herdecke (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde der Feuerwehr ein aufälliger Gegenstand, direkt hinter der Feuerwache im Herdecker Bach, auch aufgrund der starken Sonneneinstrahlung gemeldet. Im Wasser befand sich ein metallischer Gegenstand, der optisch stark an eine Tellermine erinnerte.

Daraufhin wurde nach kurzer Beratung mit dem Einsatzführungsdienst wurde vorsorglich die Polizei hinzugezogen, um den Fund zu bewerten. Auch die eingesetzten Polizeibeamten bestätigten, dass der Gegenstand ein sehr realistisches Erscheinungsbild aufwies. In der Folge wurde ebenfalls das zuständige Ordnungsamt informiert.

Drei Mitarbeiter des Ordnungsamtes erschienen an der Feuerwache. Der Bereich hinter dem Gebäude wurde aus Sicherheitsgründen für eine Stunde abgesperrt.

Der angeforderte Kampfmittelräumdienst aus Hagen untersuchte den Fundort. Ein Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes begab sich mit einer Wathose in den Bach und barg den Gegenstand.

Nach einer anschließenden Begutachtung stellte sich heraus, dass es sich lediglich um einen ungefährlichen metallischen Gegenstand handelte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr dankte allen Beteiligten und anwesenden Einsatzkräften ausdrücklich für ihren besonnenen und professionellen Einsatz. Zum Abschluss des Einsatzes gab es für alle Beteiligten eine Tasse Kaffee, und es wurde noch die Möglichkeit genutzt, sich gegenseitig auszutauschen und den Einsatz gemeinsam nachzubesprechen.

Ganz nach dem Motto: Alarm in guter Absicht - Safety first.

