Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Unruhiges Wochenende für die Feuerwehr Herdecke - Fünf Einsätze im Stadtgebiet von Freitag bis Samstag

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Herdecke (ots)

Ein arbeitsreiches Wochenende liegt hinter der Feuerwehr Herdecke. Insgesamt musste sie zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Der erste Einsatz ereignete sich am Freitag um 20:44 Uhr in der Straße Im Peddenloch. Dort hatte ein CO-Melder ausgelöst. Bei der Erkundung durch die Einsatzkräfte konnte jedoch keine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration festgestellt werden. Allerdings fielen Unregelmäßigkeiten bei der Installation eines Kamins auf. Die Bewohner wurden daher an den zuständigen Schornsteinfeger verwiesen.

Nur wenige Stunden später, um 23:26 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Straße Am Herrentisch alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Keller eines Wohnhauses verraucht war. Trupps unter Atemschutz erkundeten das Gebäude und stellten als Ursache eine defekte Pelletheizung fest. Nachdem das Gebäude umfangreich quer gelüftet worden war, konnte die Einsatzstelle an einen Gas-Wasser-Installateur übergeben werden.

Am Samstag um 13:50 Uhr rückte die Feuerwehr zu einer Ölspur in der Straße Gerhard-Kienle-Weg aus. Aus einem abgestellten Fahrzeug waren Betriebsmittel ausgelaufen, die von den Einsatzkräften mit Bindemittel abgestreut wurden. Der Halter wurde informiert, so dass er sich um sein Fahrzeug kümmern muss.

Um 16:51 Uhr wurde schließlich ein Flächenbrand aus der Straße Kleffweg am Herrentisch gemeldet. Eine starke Rauchentwicklung wieß den Einsatzkräften auf der Anfahrt den Weg. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte Vegetation in unwegsamem Gelände hinter zwei Gebäuden. Aufgrund der Lage bestand die Gefahr einer Brand- und Rauchausbreitung auf ein angrenzendes Gebäude, in dem zudem ein Fenster im Erdgeschoss offen stand. In der Wohnung mit dem geöffneten Fenster befand sich währenddessen eine Person, die sich erst später bemerkbar machte. Diese hatte das Klingeln und Klopfen der Feuerwehr zunächst nicht bemerkt, da sie Kopfhörer trug.

Die Einsatzkräfte gingen mit zwei C-Rohren unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und zur Verhinderung einer Ausbreitung vor. Glücklicherweise entstand nur Sachschaden im Außenbereich des Grundstücks. Unter anderem wurde ein dort befindlicher Grillplatz durch das Feuer zerstört.

Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Die Polizei erschien vor Ort und nahm die Ermittlungen auf. Nach etwa 30 Minuten war der Mittelbrand unter Kontrolle, der Löschzug blieb jedoch insgesamt rund 90 Minuten im Einsatz.

Ein weiterer Einsatz für den Einsatzführungsdienst erfolgte am Samstagabend um 22:15 Uhr. Die Feuerwehr wurde im Rahmen der Amtshilfe für die Polizei zur Grundschule Am Berge alarmiert. Vor Ort waren mehrere Kanister mit Gefahrstoffkennzeichnung aufgefunden worden, weshalb zunächst von einem möglichen Gefahrstoff ausgegangen wurde. Nach einer Begutachtung durch den Einsatzführungsdienst stellte sich jedoch schnell heraus, dass sich die Kanister im Bereich einer Glasfaserbaustelle befanden und lediglich mit Wasser gefüllt waren. Die Kanister wurden anschließend wieder hinter die Baustellenabsperrung gestellt, sodass keine weitere Gefahr bestand. Ein weiterer Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell