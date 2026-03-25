Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Am Nacken war ein erweiterter Löschzug im Einsatz.

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Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde gestern am späten Nachmittag zu einem Vegetationsbrand im Bereich Scherholz/Asternweg alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten gegen 17:42 Uhr ein Feuer, dessen Rauchentwicklung teils weit über die Stadtgrenzen hinaus sichtbar war.

Aufgrund der Lage rückte die Feuerwehr Herdecke nach dem bestehenden Waldbrandkonzept aus. Neben einem geländegängigen Pick-up zur Erkundung und Erstbrandbekämpfung kam auch das Tanklöschfahrzeug Waldbrand sowie weitere Löschfahrzeuge zum Einsatz.

Zunächst wurde das Feuer mit Löschrucksäcken sowie Feuerpatschen eingedämmt. Im weiteren Verlauf erfolgte über den Bereich Nacken ein gezielter Löschangriff mit drei D-Strahlrohren. Insgesamt wurden rund 9.000 Liter Wasser eingesetzt, um die etwa 1.000 Quadratmeter große Brandfläche abzulöschen. Es wurden zwei Einsatzabschnitte Brandbekämpfung und Wasserversorgung gebildet. Die Wasserversorgung wurde im Pendelverkehr sichergestellt.

In dem schwer zugänglichen, steilen Gelände brannte ein trockenes Farnfeld. Das Feuer griff zudem auf Bäume sowie am Boden liegende Äste über. Die unmittelbare Einsatzstelle konnte von den Fahrzeugen nicht direkt erreicht werden, was die Löscharbeiten zusätzlich erschwerte. Von dem Weg mussten ca. 300 Meter Schlauchleitungen gelegt werden.

Glutnester wurden mithilfe einer Wärmebildkamera aufgespürt, freigelegt und gezielt abgelöscht. Für die eingesetzten Kräfte stellte der Einsatz eine große körperliche Belastung dar - insbesondere aufgrund des unwegsamen Geländes und der anhaltenden Nachlöscharbeiten.

Am Nacken war ein erweiterter Löschzug fast 2,5 Stunden im Einsatz. Danach standen Aufrüstungsarbeiten zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft an der Feuerwache an. Während des Einsatzes war die Feuerwache durchgehend besetzt. Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden.

Ausgezahlt hat sich bei dem Einsatz auch das im letzten Jahr durchgeführte Tagesseminar Waldbrand, wo auch praktisch Brände gelöscht wurden.

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