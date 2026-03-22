Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Mehrere Einsätze am Wochenende - Angeblicher Kellerbrand in der Ruhrallee

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Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am vergangenen Wochenende zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Dabei reichte das Einsatzspektrum von einem Kellerbrand über technische Hilfeleistungen bis hin zur Unterstützung des Rettungsdienstes.

Am Samstag wurde die Feuerwehr um 13:41 Uhr zu einem gemeldeten Kellerbrand in die Ruhrallee alarmiert. Laut Notruf sollte starker Rauch aus dem Keller eines Gebäudes dringen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Keller leicht verqualmt war. Eine Rauchausbreitung auf das Gebäude wurde weitgehend verhindert. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Erkundung mit einem C-Rohr vor und konnte als Ursache brennendes Isoliermaterial an einer Heizungsanlage feststellen. Der Kleinbrand wurde zügig abgelöscht, anschließend wurde der Keller entraucht. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren zwei Löschzüge im Einsatz. Ursache könnte vermutlich ein Technischer Defekt an der Heizungsanlage sein.

Bereits am Freitag um 14:41 Uhr rückte die Feuerwehr in die Mühlenstraße aus. Dort war eine Taube von einem Fahrzeug erfasst und verletzt worden. Die Einsatzkräfte nahmen das Tier auf und brachten es zur weiteren Versorgung in ein Tierheim.

Um 17:57 Uhr wurde ein umgestürzter Baum auf dem Kallenberger Weg gemeldet. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen etwa 20 Zentimeter dicken, morschen Baumstamm vor, der quer über der Fahrbahn sowie dem Fuß- und Radweg lag. Der Baum wurde händisch zerkleinert und von der Verkehrsfläche entfernt.

Am Abend um 19:54 Uhr leistete die Feuerwehr zudem Unterstützung für den Rettungsdienst in der Straße Huser Feld. Eine Patientin war auf einer Treppe gestürzt und wurde bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Gemeinsam wurde die Patientin mithilfe einer Vakuummatratze immobilisiert und anschließend über einen längeren Weg mit zahlreichen Treppenstufen zum Rettungswagen transportiert.

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