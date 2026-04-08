Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Einfamilienhaus+ Dörverden. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwoch, dem 01.04., bis Dienstagvormittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Alte Reihe ein. Die Täter verschafften sich über ein rückwärtiges Fenster Zugang zu den Wohnräumen. Diese durchsuchten sie und flüchteten im Anschluss unerkannt. Ob die Täter etwas entwendeten, ist noch unklar. Die Polizei Achim bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern haben, sich unter 04231-8060 zu melden.

+Einbrecher wecken Bewohner+ Thedinghausen. Am Mittwoch, gegen 15.25 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Schulstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Wohnungstür und betraten die Räumlichkeiten. Ein schlafender Bewohner wachte daraufhin auf und die Täter flüchteten wieder aus der Wohnung. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 04202-9960 zu melden.

+Brand in Einfamilienhaus+ Dörverden. Am späten Dienstagnachmittag kam es im Stedeberger Weg aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus. Gegen 17.30 Uhr bemerkte die Melderin beim Betreten des Hauses eine starke Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss. Sie informierte den Hauseigentümer, welcher sich im Garten aufhielt. Die weiteren Bewohner befanden sich ebenfalls nicht im Haus.

Der Bewohner versuchte eigenständig einen Löschversuch zu unternehmen, brach diesen jedoch aufgrund des dichten Rauchs ab. Dabei atmete er Rauch ein und wurde vor Ort vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Er blieb unverletzt.

Der Brand breitete sich innerhalb kurzer Zeit im gesamten Dachgeschoss aus. Die zwischenzeitlich informierte Feuerwehr konnte durch das schnelle Eingreifen den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ablöschen. Das Dachgeschoss wurde durch das Feuer erheblich beschädigt und das Haus ist zunächst nicht bewohnbar. Die entstandene Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Brandentstehung haben, sich unter 04231-8060 zu melden.

+Verkehrsunfall mit drei Verletzten+ Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Lindhooper Straße in Richtung Osterkrug wurden am Dienstagnachmittag drei Personen leicht verletzt. Eine 58-jährige Fahrerin eines VW und ein 60-jähriger Fahrer eines Dacia mussten verkehrsbedingt auf der L171 warten. Eine nachfolgende 63-Jährige übersah die wartenden Fahrzeuge und fuhr nach ersten Erkenntnissen mit ihrem BMW ungebremst auf den Dacia auf. Der Dacia wurde anschließend auf den VW geschoben. Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Beteiligten wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 19.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Diebstahl von Fallrohren auf Friedhofsgelände+ Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit zwischen dem 27.03.2026, um 12.00 Uhr, und dem 30.03.2026, um 08.20 Uhr, kam es auf einem Friedhofsgelände in der Osterholzer Straße zu einem Diebstahl von fünf Fallrohren an einer Kapelle. Ein weiteres Rohr blieb von den unbekannten Tätern unversehrt. Hinweise zu der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Einbruch auf Betriebsgelände+ Osterholz-Scharmbeck. Über das Osterwochenende, zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen, brachen bislang unbekannte Täter auf ein Betriebsgelände in der Straße Am Pumpelberg ein und entwendeten diverse Metallteile. Nach ersten Erkenntnissen beschädigten die Täter einen Zaun und gelangten darüber auf das Gelände. Die Polizei Osterholz bittet Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich unter Telefon 04791-3070 zu melden.

+Verkehrsunfall auf der B74 - zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt+ Ritterhude. Auf der Bundesstraße 74 kam es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die 62 Jahre alte Fahrerin eines Volvo der Bremer Landstraße auf die B74 abzubiegen. Dabei übersah sie einen aus Bremen kommenden bevorrechtigten Opel eines 60-Jährigen und stieß mit ihm zusammen.

Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden und beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Die beiden Beteiligten blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

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