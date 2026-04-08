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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrektur zur Meldung: +Einbrecher wecken Bewohner+

Landkreis Verden (ots)

Korrigierte Meldung:

+Einbrecher wecken Bewohner+ Thedinghausen. Am Dienstag, gegen 15.25 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Schulstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Wohnungstür und betraten die Räumlichkeiten. Ein schlafender Bewohner wachte daraufhin auf und die Täter flüchteten wieder aus der Wohnung. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 04202-9960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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