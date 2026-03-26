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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zwei Einbruchsdiebstähle aus Transportern - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Zwischen Dienstag, dem 24. März 2026 und Mittwoch, dem 25. März 2026, kam es in Meppen zu zwei Einbruchsdiebstählen aus Firmentransportern. In der Mozartstraße entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 15:18 Uhr und 06:57 Uhr Werkzeug aus einem Firmentransporter. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Uhlandstraße. Dort wurden zwischen 16:00 Uhr und 06:25 Uhr Gartengeräte ebenfalls aus einem Firmentransporter entwendet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden beide Fahrzeuge nicht gewaltsam geöffnet. Die genaue Vorgehensweise der Täter ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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