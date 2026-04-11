Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Polizei stoppt Pkw +++ Unfall am Zebrastreifen +++

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Polizei stoppt Pkw +++ Unfall am Zebrastreifen +++

Polizei stoppt Pkw

Verden. Am späten Freitagabend kontrollierten Beamte der Verdener Polizei einen Pkw in der Max-Planck-Straße. Währen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wurde deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, zudem musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Da er mit einem Firmenfahrzeug unterwegs war und die Halterfirma des Fahrzeugs augenscheinlich nicht über die Fahrt informiert war, muss der Mann sich neben der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch noch wegen einer unbefugten Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs verantworten.

Unfall am Zebrastreifen

Verden. Am Freitagmittag kam es in der Grünen Straße in Verden zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann schob seinen E-Scooter und wollte fußläufig einen Fußgängerüberweg überqueren. Er wartete am Straßenrand und wurde dabei augenscheinlich von einem 74-jährigen Fahrzeugführer übersehen. Der Pkw fuhr dem Fußgänger dabei gegen den Fuß und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Fußgänger zu kümmern. Der Fahrer erschien erst einige Minuten später an der Unfallstelle, als die Polizei bereits vor Ort war. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Landkreis Osterholz

Aus dem Zuständigkeitsbereich des PK Osterholz wurden keine presserelevanten Vorkommnisse mitgeteilt.

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