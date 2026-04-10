Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Unfallbeteiligter verliert Anhänger++Verkehrsunfallflucht mit anschließender Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte++Motorradfahrerin verletzt sich leicht+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Unfallbeteiligter verliert Anhänger+ Oyten/A1. Auf der A1 in Fahrtrichtung Münster, zwischen der Anschlussstelle Oyten und dem Bremer Kreuz, kam es am Donnerstagmittag zu einem Auffahrunfall, bei dem einer der Beteiligten einen Anhänger verlor und dieser mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte. Nach ersten Informationen musste ein 49 Jahre alter Fahrer eines Transporters mit einem Anhänger für Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen. Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Daimlers bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Anhänger des 49-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß riss der Anhänger vom Transporter ab und kollidierte mit dem Seat einer 85 Jahre alten Fahrerin. Der Daimler war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 11.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden.

+Verkehrsunfallflucht mit anschließender Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte+ Bremen/Oyten. Am Dienstagabend, gegen 21:30 Uhr, ereignete sich in Bremen eine Verkehrsunfallflucht, die anschließend zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen führte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein silberner Pkw gegen die Osterholzer Heerstraße in Höhe der Anschlussstelle zur A 27 und verursachte dort einen Verkehrsunfall, bei dem er mit dem BMW eines 55-Jährigen kollidierte. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der geschädigte Fahrzeugführer nahm daraufhin die Verfolgung auf. Auf der weiteren Fahrt in Richtung Oyten soll der flüchtige Pkw auf dem Oyterdamm zwei Fahrzeuge überholt haben. Dadurch habe ein entgegenkommendes Fahrzeug stark abbremsen und nach rechts ausweichen müssen, um eine Kollision zu verhindern. In Oyten sei der Pkw trotz Rotlichts an einer Ampel in die Stader Straße abgebogen und habe die Fahrt anschließend über die Pestalozzistraße in Richtung Fischerhude fortgesetzt.

Der Fahrer oder die Fahrerin des silbernen Fahrzeuges ist bislang unbekannt. Ebenso konnten die durch die riskante Fahrweise gefährdeten Verkehrsteilnehmenden bislang nicht festgestellt werden. Die Polizei bittet daher Zeugen, insbesondere die durch das Überholmanöver auf dem Oyterdamm gefährdeten Fahrzeugführenden, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202-9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Motorradfahrerin verletzt sich leicht+ Schwanewede. Bei einem Auffahrunfall in der Straße Langenberg am Donnerstagmittag verletzte sich eine 17-jährige Motorradfahrerin leicht. Gegen 13.15 Uhr befuhr eine 50-jährige VW-Fahrerin die L149 in Richtung Osterholz und musste verkehrsbedingt in Höhe einer Tankstelle abbremsen. Die nachfolgende Motorradfahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. In der Folge stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

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