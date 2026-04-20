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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brandstiftung in Obdachlosenunterkunft - Gebäude unbewohnbar

Weilerswist (ots)

In Weilerswist-Ottenheim kam es zu einer Brandstiftung; ein 38-jähriger Tatverdächtiger konnte noch im Nahbereich angetroffen und von Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Am Freitag, den 17. April, gegen 19.30 Uhr, wurde die Polizei über einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Blankenheimer Straße informiert. Das Gebäude wird unter anderem als Obdachlosenunterkunft genutzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass in einer Wohnung mehrere Brandherde vorhanden waren, die nach ersten Erkenntnissen vorsätzlich gelegt wurden. Die Bewohner des Hauses konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. Es gab keine verletzten Personen. Im Nahbereich des Brandortes trafen die Polizeibeamten auf den 38-jährigen Bewohner der betroffenen Wohnung, der mit einem gepackten Rucksack angetroffen wurde. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche, besonders schwere Brandstiftung. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Euskirchen gebracht. Aufgrund der entstandenen Schäden sowie der durchgeführten Löscharbeiten ist das Gebäude derzeit unbewohnbar. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich neben dem 38-Jährigen mindestens vier weitere Personen im Gebäude. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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