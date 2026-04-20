Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Jugendlicher sprüht mit Tierabwehrspray

Euskirchen (ots)

Ein 15-jähriger Jugendlicher sprühte in einem Schnellrestaurant in Euskirchen mit Pfefferspray und verletzte fünf Personen. Am Sonntag, den 19. April, gegen 16.40 Uhr, kam es in einem Schnellrestaurant in der Von-Siemens-Straße zu einem Einsatz von Reizgas. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich drei bis vier Jugendliche zunächst als Gäste in den Räumlichkeiten des Restaurants auf. Beim Verlassen des Lokals sprühte einer der Jugendlichen ein Tierabwehrspray auf ein Tablett. Durch die Luftzirkulation im Restaurant verteilte sich das Reizgas bis in den Küchenbereich. Infolge dessen wurden fünf Mitarbeiter verletzt. Weitere anwesende Kunden blieben unverletzt. Die Jugendlichen entfernten sich zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten Polizeibeamte die Gruppe jedoch kurze Zeit später im Bereich der Straße "Keltenring" antreffen. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus dem Sauerland räumte ein, das Pfefferspray eingesetzt zu haben. Er wurde im Anschluss an Erziehungsberechtigte übergeben. Es wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt.

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