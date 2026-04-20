Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 14-Jährigen beraubt

Euskirchen (ots)

In Euskirchen soll eine Gruppe Jugendlicher einem 14-Jährigen Bargeld geraubt haben. Am Samstagabend (18. April) gegen 20.45 Uhr wurde ein 14-jähriger Jugendlicher aus Euskirchen in der Christian-Schäfer-Straße in Euskirchen von einer vierköpfigen Personengruppe angesprochen und nach Bargeld gefragt. Im weiteren Verlauf griff zunächst ein Jugendlicher aus der Gruppe in die Hosentasche des Geschädigten, konnte jedoch kein Bargeld auffinden. Anschließend griff ein weiterer Jugendlicher ebenfalls in die Tasche des 14-Jährigen und entnahm dessen Geldbörse. Der 14-Jährige versuchte sich gegen die Handlungen zu wehren. Im weiteren Verlauf zog ein Jugendlicher aus der Gruppe ein Reizstoffsprühgerät, wodurch der 14-Jährige erheblich eingeschüchtert wurde und keine weitere Gegenwehr leistete. Aus der Geldbörse entnahmen die Jugendlichen einen Geldbetrag in Höhe von 20 Euro. Im Anschluss entfernte sich die Gruppe. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Gruppe noch in der Christian-Schäfer-Straße in Euskirchen angetroffen werden. Bei einer Durchsuchung der Jugendlichen konnten weder das Bargeld noch das Reizstoffsprühgerät aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung sowie des schweren Raubes aufgenommen.

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