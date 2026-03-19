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Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Steinewerfer auf der Malstatter Brücke über der BAB 620 in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am Do., 19.03.2026, gegen 15:45 h, warfen zwei bislang unbekannte Jugendliche von der Malstatter Brücke einen Stein auf einen vorbeifahrenden Pkw auf der BAB 620 in Fahrtrichtung Mannheim. Die Windschutzscheibe wurde im unteren Bereich der Fahrerseite auf etwa vier Zentimetern beschädigt, die Insassen blieben unverletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Stein konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Personenbeschreibung:

Männliche Jugendliche, ca. 12-15 Jahre alt, 160-170 cm groß, dunkle Haare, dunkle Kleidung.

Zeugenhinweise:

Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden Jugendlichen oder weiteren Beobachtungen im Bereich der Malstatter Brücke zum Tatzeitpunkt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- DGL
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
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Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

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