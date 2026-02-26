Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf nach Verkehrsverstößen auf der BAB 620 bei Saarlouis

Saarlouis (ots)

Am 25.02.2026 gegen 18:50 Uhr wurde der saarländischen Polizei ein Vorfall auf der A 620 gemeldet, bei welchem zwei PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von Lisdorf in Richtung Luxemburg geführt wurden und durch ihre Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdeten. Laut Zeugenangaben sollen die Fahrzeuge zeitweise nebeneinander geführt worden sein und es wurde der rechte Seitenstreifen für Überholvorgänge genutzt. Die Fahrzeuge konnten von der Polizei nicht mehr festgestellt werden und es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen.

Wer weitere sachdienliche Angaben zum Vorfall, Fahrzeugen oder Insassen tätigen kann oder ebenfalls durch die beiden Fahrzeuge gefährdet wurde, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681- 9321 233 oder per Mail an PI-SB-Stadt@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzten.

