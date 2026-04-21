Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Vorfahrt missachtet
Euskirchen (ots)
Am gestrigen Montag (20. April) kam es um 11.45 Uhr zu einer Kollision, bei der eine 25-jährige Pkw-Fahrerin die Vorfahrt einer 56-jährigen Pkw-Fahrerin missachtete.
Die 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen befuhr die Kreisstraße 21 aus Euskirchen-Weidesheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Kleinbüllesheim. Im Fahrzeug von der 56-Jährigen befanden sich noch zwei weitere Frauen (44, 50).
Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen befuhr einen land- und forstwirtschaftlichen Weg aus Richtung Euskirchen-Kuchenheim kommend und beabsichtigte die Kreisstraße 21 geradeaus in Richtung Euskirchen-Dom-Esch zu überqueren. In dem Fahrzeug von der 25-Jährigen befand sich ein Säugling, der ordnungsgemäß in einem geeigneten Rückhaltesystem gesichert war.
Die 25-Jährige beabsichtigte die Kreisstraße 21 zu queren und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte, von rechts kommende, 56-jährige Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß von beiden Fahrzeugen.
Alle Unfallbeteiligten wurden vorsorglich mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.
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