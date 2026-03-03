Bundespolizeiinspektion Stralsund
BPOL-HST: Drogendealer in Barth verhaftet
Barth, Stralsund (ots)
Am Dienstagnachmittag (02.03.2026) wurde durch Bundespolizisten auf dem Bahnhof in Barth ein junger Mann verhaftet. Er steht im Verdacht gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln zu handeln und wurde zudem per Haftbefehl gesucht.
Bei der Kontrolle des 23-Jährigen wurde festgestellt, dass das Amtsgericht Stralsund vor einem Jahr einen Haftbefehl gegen den jungen Deutschen erlassen hat, weil er zur Hauptverhandlung wegen anderer Drogendelikte nicht erschienen war.
Ferner führte der Mann eine geringe Menge an Marihuana mit sich. Die Drogen waren in kleinen Tüten abgepackt. Außerdem hatte er eine Feinwaage und circa 200 Euro Bargeld in kleinen Banknoten bei sich. Diese Umstände begründen den Verdacht, dass der aus der Region stammende Mann Betäubungsmittel unerlaubt verkauft.
Der Beschuldigte verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Bundespolizei in Stralsund. Heute Vormittag (03.03.2026) wurde der Haftbefehl am Amtsgericht Stralsund richterlich bestätigt. Danach wurde der junge Mann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren nach dem Konsumcannabisgesetz eröffnet.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Stralsund
Pressesprecher
Hartmut Fritsche
Telefon: 03831 28432 - 105
Fax: 030 204561 2222
E-Mail: presse.stralsund@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X: @bpol_kueste
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell