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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Zülpich-Bürvenich (ots)

Gestern Abend (21. April) meldete sich gegen 22 Uhr ein 66-jähriger Mann aus Zülpich bei der Polizei und gab an, zwei Jugendliche festzuhalten, die er zuvor auf seinem Grundstück in einem unbewohnten Haus entdeckt hatte.

Vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte einer der beiden Jungen flüchten. Der angetroffene 17-Jährige aus Vettweiß gab an, gemeinsam mit einem Kumpel in das Haus gegangen zu sein. Man ist davon ausgegangen, dass es sich um einen Lost Place handelte.

Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Türe an der Zarge beschädigt war und ein 20 Liter Benzinkanister fehlte, der in dem Haus gelagert wurde. Der Hauseigentümer konnte jedoch ausschließen, dass die Jugendlichen diesen entwendet hatten, da er sie selbst gestellt hatte.

Der 18-Jährige konnte an seiner Anschrift in Zülpich angetroffen werden.

Es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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